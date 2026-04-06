鴻準3月營收月減35% 探近二年低點

機殼大廠鴻準（2354）昨（5）日公布3月合併營收46.89億元，下探2024年5月來低點，月減35%，也比去年同期衰退61%。鴻準表示，上月業績衰退，主因市場需求減弱，客戶訂單減少。

鴻準首季合併營收252.82億元，下探近六季來低點，季減40.5%，年減15.6%。法人指出，遊戲機為鴻準營收主力，受記憶體等關鍵元件漲價與通膨疑慮導致消費縮手不利遊戲機銷售影響，鴻準連帶受衝擊。

鴻準近年積極拓展散熱與輕金屬產品相關應用，並在機器人、醫療與智慧照護等方面制定發展策略目標，期盼這些新事業能帶動公司從零組件供應商的角色，轉為全方位解決方案供應商。

鴻海開發工業機器人品牌「FoxBot」產品，以提升工廠自動化水平，鴻準是FoxBot的主要製造與組裝單位，持續進化機器人技術，已向全球四大機器人廠送樣。鴻準在2011年已具備年產超過1萬台FoxBot機械手臂的能力。十多年來持續強化機器人機構設計、精密加工與規模化量產的經驗。