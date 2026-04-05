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里昂：健策今年EPS可達62.38元 目標價上調4%到5,700元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

里昂證券釋出報告指出，健策（3653）正進入新的成長階段，受惠於Rubin均熱片第2季開始量產，且液冷普及率提升及水冷板含量提升，因此將健策目標價從5,480元上調到5,700元，維持「優於大盤」評等。

里昂將健策2026年的預估每股稅後純益（EPS）調高5%到62.38元，2027年的EPS上調3%到142.32元。里昂指出，健策除了受惠於繪圖處理器（GPU）驅動的成長之外，從今年下半年到2027年，共同封裝光學（CPO）交換器晶片與LPU平台的貢獻將增加，擴大健策的營收基礎。

里昂預期，健策的Rubin均熱片將自第2季起量產，第3季加速放量，加上對Blackwell液冷解決方案的需求，健策第2季營收可望季增26%。健策產品組合改善、能見度提升、內容價值成長，預期獲利有上修空間。

在微通道蓋板（MCL）部分，雖然終端客戶尚未確定採用時程，但里昂認為研發計畫仍如預期進行，供應鏈也正持續進展以支援未來生產。此外，里昂發現，多家晶片廠商與雲端服務供應商（CSP）對MCL技術的興趣日益增加。

里昂認為，健策的Rubin Strata板專用水冷板已通過輝達認證，並於2026年GTC大會展示。Rubin Strata運算板水冷板需要鍍金，這使健策能善用資源並優化成本結構。這項進展與健策提供垂直整合服務的策略高度契合，有助於客戶縮短產品上市時間。水冷板占健策的營收比重在2026年將達11%，到2027年提高到16%。

里昂 晶片 EPS 營收

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