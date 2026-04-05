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鴻海營收／3月8,037億元、年月雙增 與第1季皆創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）5日公布2026年3月營收為8,037億元，月增34.90%，年增45.57%，創同期最高。第一季營收為2.129兆元，季減18.18%，年增29.68%，為歷年同期最高。

展望第二季，鴻海表示，屬ICT傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，唯AI機櫃仍將保持成長趨勢。以目前能見度來看，預估第二季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海3月營收8,037億元，月增34.90%。四大產品類別與上月相比皆呈現強勁成長。「電腦終端產品類別」：受惠於2月春節基期低及新品上市的影響，客戶拉貨動能較大，月對月表現強勁成長。「元件及其他產品類別」：受惠於2月春節基期低及新品上市的影響，客戶拉貨動能較大，月對月強勁成長。

至於3月的「雲端網路產品類別」：受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，月對月表現強勁成長。而「消費智能產品類別」：受惠於2月春節基期低及新品上市的影響，客戶拉貨動能較大，月對月表現強勁成長。

鴻海3月營收，年增45.57%。與去年同期相比「雲端網路產品類別」及「消費智能產品類別」表現強勁成長，「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「元件及其他產品類別」則表現約略持平。

鴻海第一季營收為2.129兆元，季減18.18%，年增29.68%。其中，「雲端網路產品類別」較去年同期強勁成長、「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」顯著成長，「電腦終端產品類別」則略為衰退。

鴻海 營收

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