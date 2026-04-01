面板雙虎喊不缺席CPO 友達飆漲停排隊買單逾6萬張、群創居成交量冠軍

面板雙虎轉型矽光子領域，高喊不會缺席，友達（2409）1日開高後快速衝上漲停15.95元鎖死，排隊買單超過6萬張，成交量居第二；群創（3481）也同步開高走高，一度衝達25.95元，漲幅8.8%，盤中爆出逾25.5萬張成交量，居個股成交量冠軍。

面板雙虎轉型，友達技術長廖唯倫透露，MicroLED是CPO應用的好光源技術，友達與AI供應鏈合作已進入送樣階段，將其應用跨入光通訊產業，預計二、三年內可商業化。

群創董事長洪進揚則是強調，將結合材料、設備等合作夥伴，壯大CPO布局，他表示，不會缺席CPO領域，很多合作案仍在研發中。

友達1日以15.15元開高， 盤中衝上漲停15.95元鎖死，爆出逾19.6萬張成交量，僅次於群創，漲停及市價排隊買單超過6萬張。

群創以25.05元開出，一度衝達25.95元，盤中爆出逾25.5萬張成交量，居盤中個股成交量第一名，盤中漲幅逾6%。