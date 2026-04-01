台積電股價回神重返1,800元以上 矽光子題材再關注

中東地緣政治利空逐步鈍化，台積電（2330）股價隨著昨晚美股ADR回神今日重返1,800元以上，早盤最高1,845元，上漲85元，漲幅4.83%，挹注市值回升至逾47兆元來到47.85兆元。

市場關注台積電矽光子進度，SEMI國際半導體產業協會31日透過旗下SEMI矽光子產業聯盟（SEMI Silicon Photonics Industry Alliance, SiPhIA）舉辦「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」論壇，匯聚台積電、工研院、Coherent、聯鈞光電、住友電工、愛德萬測試等產業鏈關鍵企業，全面解析矽光子走向量產的兩大核心門檻與當前解方，其中台積電重申台積電 COUPE 平台預計按計劃將於今年進入量產階段。

台積電先進封裝整合四處處長侯上勇表示：「CPO技術的推進，需要供應鏈各環節的協同創新。台積電 COUPE 平台透過 SoIC 技術將電子積體電路與光子積體電路進行異質整合堆疊，預計按計劃將於今年進入量產階段，標誌著矽光子封裝技術正式從驗證走向商業部署。晶圓測試、光纖陣列單元與高速光學封裝組裝三大環節的技術突破，將是決定 CPO 能否順利規模化的關鍵。台積電期待透過 SiPhIA 的跨企業協作框架，與產業夥伴共同推進這三個環節的標準建立與量產落地。」

SEMI矽光子產業聯盟（SEMI SiPhIA）由SEMI於2024年號召成立，作為矽光子產業的重要連結平台，致力於推動技術創新與應用發展，促進產業標準制定與關鍵技術突破。透過知識共享、資源整合與技術交流，SEMI SiPhIA 強化產官學研的協作，打造具有全球競爭力的矽光子生態系。

至於台積電最早在2025年北美技術論壇揭示其下一世代先進邏輯製程技術A14預期2028年量產並提到台積公司為完備其邏輯技術的極致運算能力和效率，提供了許多解決方案，其中包含運用了緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的矽光子整合、用於HBM4的N12和N3邏輯基礎裸晶，以及用於AI的新型整合型電壓調節器（Integrated Voltage Regulator, IVR），與電路板上的獨立電源管理晶片相比，其具備5倍的垂直功率密度傳輸。