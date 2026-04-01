文曄配息7.8元 創新高

通路大廠文曄（3036）昨（31）日公告，董事會決議去年度盈餘擬配發普通股每股現金股利7.8元，是該公司歷來最高股利，共將發出98.99億元股利紅包。同時，該公司也公告擬配發特別股股息，每股為2.11769451元。

文曄去年合併營收1.17兆元，年增23％；毛利率4.04％；歸屬母公司業主淨利135.44億元，年增49％，每股純益11.61元，以普通股每股配發現金股利7.8元計算，盈餘配發率約67.1％，以昨日收盤價217元計算，普通股現金殖利率約3.59％。

文曄今年前二月合併營收3,001.71億元，年增89％。展望後市，公司預期首季合併營收在新台幣31.5元兌1美元的匯率假設基礎上，業績將落在4,600億至4,900億元之間，每股純益落於4.49至5.14元之間。

法人認為，文曄今年營運應當可穩健成長，推估下半年表現不會比上半年差，整體獲利表現有機會更上層樓，持續賺進超過一個股本。