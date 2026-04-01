建漢2月每股淨損0.24元

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告指出，隨封測廠AI戰略地位激增，台廠日月光投控（3711）與京元電成長動能不墜，因此分別上調目標價至408元、358元，均給予「優於大盤」評等。

2026-04-01 00:37