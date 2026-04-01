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建漢2月每股淨損0.24元
網通廠建漢（3062）昨（31）日公告2月自結每股淨損0.24元。法人看好，建漢WiFi 7、光纖及交換器新產品順利出貨，可望推升營收成長雙位數，本業有機會轉盈。
建漢近期股價漲勢凌厲，從24日的23.35元，30日最高來到30.7元，四個交易日漲幅達31.5%，昨日台股重挫，建漢下跌1.05元，收29.65元。建漢累計前二月營收7.38億元，年增26.4%。
建漢2025年營收41.9億元，年增16.5%，受益處分台揚持股的處分利益貢獻，歸屬母公司業主淨利2.22億元，每股純益0.68元，優於前年每股純益0.01元。
近年建漢打造全方位企業網路解決方案，並搶進全球市場，主要產品包含WiFi 6、WiFi7無線基地台、網管型交換機、雲端與地端網路控制器。
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