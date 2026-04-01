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友勁補虧損 擬減資8%
友勁（6142）連續三年呈現虧損，董事會昨（31）日通過減資彌補虧損，將減資約8%，減資後股本30.42億元。
友勁公告減資金額2.66億元，含私募8,121.7萬元，減資比例8.03331007%，原股本33.1億元，減資後股本30.42億元，預計5月28日舉行股東會通過減資案。友勁昨日股價下跌0.24元，收9.47元。
友勁近三年持續虧損，2023年、2024年、2025年每股分別淨損0.11元、0.4元、0.26元。
過往友勁為消費性網通設備產品代工廠，近年轉型聚焦於商用產品，友勁指出，企業級網管型網路交換器部分，全力發展L2/ L3功能。
此外，友勁切入企業級智慧型無線網路基地台，友勁表示，提供WiFi 6／7技術，透過網路管理平台打造完整覆蓋的基礎設施。
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