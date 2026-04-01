聽新聞
0:00 / 0:00

日月光、京元電 大摩按讚

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告指出，隨封測廠AI戰略地位激增，台廠日月光投控（3711）與京元電成長動能不墜，因此分別上調目標價至408元、358元，均給予「優於大盤」評等。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，AI晶片需求持續擴張，封測產業成為供應鏈中成長動能最明確環節之一。日月光投控今年先進封裝（LEAP）業務營收可望達35億美元，高於公司預期的32億美元。

詹家鴻透過自下而上需求拆解分析認為，AI晶片封裝需求持續升溫，特別是在基板上封裝（oS）外包與CPU採用CoWoS先進封裝技術趨勢下，進一步推升日月光接單動能。

測試端方面，市場近期關注聯發科與Google合作開發的TPU專案是否延後量產。詹家鴻指出，該晶片目前確實進行工程變更（ECO），針對部分金屬層調整，但整體設計無需重新投片，預期可如期於第4季量產。

根據詹家鴻最新調查顯示，該TPU最終測試時間落在500至600秒，並需搭配約4小時燒機測試，較先前市場預估的450秒明顯提升。測試時間拉長意味單顆晶片測試價值提高，將對京元電營運形成正向挹注。詹家鴻認為，封測廠在AI鏈戰略地位明顯提升，高階製程與先進封裝滲透率提高，廠商議價能力同步改善，支撐毛利率表現，加上擴產，將使台系封測廠營運強勁成長。

延伸閱讀

市場觀望氣氛濃厚 千金股逆勢衝上36檔

台積領軍 晶圓代工2.0大躍進 日月光、矽品等封測廠接單同步看旺

台新黃文清 可來回操作

第一金黃詣庭 封裝、測試俏

相關新聞

文曄配息7.8元 創新高

通路大廠文曄昨（31）日公告，董事會決議去年度盈餘擬配發普通股每股現金股利7.8元，是該公司歷來最高股利，共將發出98.99億元股利紅包。同時，該公司也公告擬配發特別股股息，每股為2.11769451元。

神基衝刺無人機應用 看好2026年相關業務成長

神基（3005）搶攻軍工國防商機，推出全新CommandCore強固型無人機控制解決方案，鎖定軍事國防、公共安全及公用事業等需求。神基看好，今年軍工、無人機相關業務持續增長，為業績主要成長動能之一。

華碩電競螢幕 新品齊發

華碩（2357）2025年擠下三星，奪下全球OLED螢幕冠軍後，旗下電競品牌ROG昨（31）日在台灣市場一口氣推出三款電競螢幕搶市。法人看好，華碩OLED螢幕新品齊發，有助坐穩龍頭寶座，也將帶來更多營收。

日月光、京元電 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告指出，隨封測廠AI戰略地位激增，台廠日月光投控（3711）與京元電成長動能不墜，因此分別上調目標價至408元、358元，均給予「優於大盤」評等。

富世達新增兩席董事

軸承大廠富世達（6805）將於5月26日召開股東常會，全面改選董事，昨（31）日公告新任董事候選人名單，新增兩席董事，使得董事總席次由原七席董事增至九席（含三席獨董），多數候選人均續任，新增董事為母公司奇鋐代表及甘霖投資股份有限公司。

友勁補虧損 擬減資8%

友勁（6142）連續三年呈現虧損，董事會昨（31）日通過減資彌補虧損，將減資約8%，減資後股本30.42億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。