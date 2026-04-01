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富世達新增兩席董事

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承大廠富世達（6805）將於5月26日召開股東常會，全面改選董事，昨（31）日公告新任董事候選人名單，新增兩席董事，使得董事總席次由原七席董事增至九席（含三席獨董），多數候選人均續任，新增董事為母公司奇鋐代表及甘霖投資股份有限公司。

根據公告，富世達董事候選人名單包括富世達董事長黃祖模、奇鋐財務長陳易成、富世達總經理徐安賜、甘霖投資法人代表甘錦地、富世達事業處總經理李汪銳、星合投資；獨立董事為王天浩、吳孟龍與王文妘；其中，王文妘為新任女性獨董。

富世達去年稅後純益21.25億元，年增73.2%，每股純益31元，大賺逾三個股本，創新高。展望未來，董事長黃祖模先前指出，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，今年估業績將持續成長，展望相當樂觀。

據悉，富世達不僅正在加速出貨輝達GB300伺服器用的水冷快接頭，同時也已打入下一世代的Vera Rubin系列供應鏈，目前越南廠正在加速進行擴產準備，估計第2季可完成準備，並在第3季起量產出貨。

富世達估計，今年水冷快接頭出貨量將從去年150萬至200萬件，翻倍擴大至300萬件；滑軌產能則從去年7萬至8萬套，大幅提升至35萬套，即使新產能全部開出，也無法完全滿足客戶需求。

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