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華碩電競螢幕 新品齊發
華碩（2357）2025年擠下三星，奪下全球OLED螢幕冠軍後，旗下電競品牌ROG昨（31）日在台灣市場一口氣推出三款電競螢幕搶市。法人看好，華碩OLED螢幕新品齊發，有助坐穩龍頭寶座，也將帶來更多營收。
華碩昨推出全新ROG Strix OLED XG27AQDMGR、XG27ACDMS及XG27AQDMES，最高支援280Hz更新率、0.03ms GTG反應時間。
華碩表示，新品承襲ROG OLED多項核心設計，搭載客製化散熱結構與ASUS OLED Care Pro防護機制，可於使用者離開時自動降低亮度，減少烙印風險，加上不到2萬元的親民價，將徹底顛覆消費者「OLED就是貴」的刻板印象。
根據研調機構集邦科技調查，2025年全球OLED監視器出貨量達273.5萬台，年增率高達92%，反映品牌廠去年第4季祭出強力促銷，及27吋240Hz QHD機型憑藉極高性價比大幅推升出貨，加上280Hz新品問世，均為市場注入新動能。
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