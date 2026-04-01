神基衝刺無人機應用 看好2026年相關業務成長

神基（3005）搶攻軍工國防商機，推出全新CommandCore強固型無人機控制解決方案，鎖定軍事國防、公共安全及公用事業等需求。神基看好，今年軍工、無人機相關業務持續增長，為業績主要成長動能之一。

神基董事長黃明漢表示，隨著無人機在全球各產業應用日益普及，市場對全方位遠端控制解決方案的需求也正快速成長，CommandCore正是為了回應這項需求而推出。

神基透露，國防、無人機及數位化士兵等領域持續有新需求，尤其該公司在無人機市場已看到不少潛在生意機會，已接觸超過全球100家公司，生意機會廣大，有機會轉換為實際訂單。神基表示，CommandCore可在極端地形或高壓作業情境中支援無人機運作，例如軍事國防、公共安全及公用事業等產業常見任務環境。

軍事國防領域方面，神基指出，該方案支援行動式與半固定式指揮站執行情報、監視與偵察（ISR）任務，並可在陸、海、空等多域環境中即時提供資訊，協助任務規劃與策略制定。憑藉其強固的系統能力，CommandCore可支援陸軍航空及整合式防空系統等複雜應用需求。

神基去年強固電腦產品線表現亮眼，警消、公用及能源事業領域均繳出高個位數增長的成績單；至於軍工應用則年增兩成，今年將延續去年增長逾兩成動能。

神基統計，目前軍工應用占強固電腦產品線營收占比已逾四成，預期該領域今年業績占比將持續提升。

神基日前公布今年1月簡易財務資訊，歸屬母公司業主淨利達3.27億元，年增12.04%，單月每股純益0.53元。展望後市，神基預估，今年首季營收年比有望持平，季比則衰退；全年來看，在強固電腦及車用業務增長下，預期年增5%至10%。