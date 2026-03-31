建漢2月每股淨損0.24元

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（30）日舉行法說會。樺漢董事長朱復銓表示，目前在手訂單超過1,900億元，其中，樺漢個體之北美客戶NCRV訂單預計於今年第2季開始放量出貨，全年可望帶來約120億元營收貢獻，三大事業群在網安、AI雲地整合及北美半導體建廠的需求帶動下，預估今年全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。

2026-03-31 00:20