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建漢2月每股淨損0.24元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠建漢（3062）31日公告2月每股淨損0.24元，相較2025年每股純益0.68元，由盈轉虧。

建漢近期股價漲勢凌厲，從24日的23.35元，30日最高來到30.7元，四個交易日漲幅達31.5%，31日台股重挫，建漢下跌1.05元，收29.65元。

因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，建漢公布相關財務業務重大訊息。建漢2月營收2.21億元，月減57%、年減20%，歸屬母公司淨損0.78億元，每股淨損0.24元。累計前兩月營收7.38億元，年增26.4%。

建漢2025年營收41.9億元，年增16.5%，歸屬母公司業主淨利2.22億元，較2024年的0.03億元大幅成長，每股純益0.68元

建漢日前在法說會上表示，產品及客戶結構調整有成，2026年全力搶進Wi-Fi 7、光纖及交換器新產品，企業客戶持續成長。

法人表示，新產品順利出貨，建漢2026年營收可望有二位數成長，本業有機會轉虧為盈。

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