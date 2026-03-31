崇越明日召開法說會 公布最新展望

上市公司崇越（5434）今日公告公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。召開法人說明會之日期：115/04/01召開法人說明會之時間：14 時 30 分受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明，外界也關注最新展望。

崇越日前公告去年財報，2025年合併營收達675.8億元，年增18.6%；營業淨利44.6億元，年增13.1%；母公司業主淨利達41.8億元，年增14.4%。全年每股稅後純益（EPS）更超過二個股本，攀升至21.81元，超越前一年度的19.29元，為股東交出極為亮眼的成績單。

崇越先前說明，去年優異的營運表現，在第4季以極佳的獲利含金量強勢收尾。崇越科技2025年第4季單季營收達173億元，年增8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%；第4季母公司業主淨利更高達12.23億元，年增率飆升32.4%。單季EPS突破6元大關，來到6.36元，年增31.4%，淨利與EPS雙雙締造單季紀錄。

此外崇越受惠先進製程材料需求強勁昨也也公布今年2月營收達55.2億元，年增13.9%，締造「最旺二月」的歷史新猷；累計前兩月營收達115.2億元，年增10.9%，表現亮眼。

展望2026年，隨著全球晶圓代工龍頭產能持續向先進製程推進，對於光阻劑、矽晶圓、石英組件等半導體耗材的需求將穩定增長。此外，崇越科技近年積極海外布局，隨供應鏈平台拓展至美國、日本及東南亞市場，加上環保工程與綠能系統規劃的跨域貢獻，今年營運規模將持續擴大，全年有望再創高峰。