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AI 驅動光通訊需求持續成長 法人調高全新評等至買進

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全新（2455）積極增加磷化銦基板供貨來源，加上AI驅動光通訊需求持續成長，法人預期2027年光電子營收占比可望過半，成為最大獲利來源，調升投資評等至買進，近日股價延續高檔強勢整理格局。

投顧法人分析，受到中國大陸出口限令影響，全新增加第二、三家磷化銦基板供應商份額，因應材料成本增加，已於去年第4季底調漲光電子價格，並計畫 第2季底再度進行成本轉嫁，推升2026年營收上修至45.7億元。

基於光通訊需求強勁，全新增加資本支出至7億元已添購設備，預計MOCVD機台將由目前62台增至67台，e-beam機台由二台增至三台，法人預估折舊攤提金額增加，將侵蝕部分毛利率，但整體獲利略為增加。

展望明年，法人表示，全球800G及1.6T高速光模組出貨量總和預計將由今年7,000萬支成長至1.5億支，其中，1.6T更年增200%，全新身為全球最大PD磊晶廠商，市占率逾八成，可望明顯受惠規格升級及出貨量倍增趨勢。

雷射產品方面，全新除既有全球最大的CW雷射客戶外，預計將再新增一家客戶，並於今年下半年小量產、明年大規模量產。

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