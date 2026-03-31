全民權證／印能 選逾四個月

印能科技（7734）受益人工智慧（AI）晶片需求暢旺，帶動半導體先進封裝產能供不應求，法人看好今、明年獲利成長強勁，近日股價震盪盤高。

法人分析，印能科技今年主要營運動能來自台積電CoWoS-L量產線、CoPoS實驗線及日月光投控FOCoS量產線等建置動能，並積極推廣先進封裝客戶防翹曲WSAS機型、BPO機型，及中國大陸AI客戶BMAC、CMAC測試機型等。

印能科技針對防翹曲機型投入多年時間研發，法人評估下半年先進封裝客戶驗證進度如預期，上修2025至2027年營收年複合成長率達45%以上。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）

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