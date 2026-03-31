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全民權證／富世達 兩檔閃亮

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

富世達（6805）受惠於「折疊手機」與「AI伺服器」雙重成長動能，2026年營運表現亮眼。隨著主要客戶預計推出多款全新折疊手機，加上美系大廠傳出將於今年正式加入折疊機戰局，將引爆新一輪換機潮，帶動富世達軸承出貨量持續攀升。

除了穩健的消費性電子業務，富世達在AI伺服器領域的布局也進入收割期。法人指出，隨輝達新一代GB300液冷快接頭及滑軌產品陸續放量，富世達伺服器相關營收占比有望衝破50％，產品組合優化將推升毛利率與每股純益（EPS）挑戰歷史新高。權證發行商建議，可利用認購權證參與行情，挑選價內外10％以內、剩餘天數90天以上標的。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

每股純益 富世達 折疊手機

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