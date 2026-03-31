上銀、亞德客 四檔靚

隨工具機需求回溫，以及AI帶動半導體提高資本支出，推升傳動元件業者上銀（2049）、亞德客-KY（1590）獲利轉佳，法人紛紛上調上銀的營收及獲利預測，並預估亞德客-KY今年營收仍可保持雙位數成長，相關權證也受矚目。

法人分析，上銀已宣布調高線性滑軌與滾珠螺桿價格，顯示供需動能轉佳，不僅反應基本面改善，更顯示產業動能好轉。

尤其工業自動化的上行周期已啟動，帶動上銀獲利回到成長軌道。預估上銀的營收將逐步上揚，成長動能也因價格上漲，將延續到第3季。

隨著產能利用率改善與價格環境轉佳，有助上銀的營業獲利率表現。

在來自中國、歐洲、台灣的滾珠螺桿、線性滑軌接單回暖，上銀訂單能見度已可拉長到約三個月，法人看好上銀今年營收可望有近雙位數成長，尤以線性線軌、滾珠螺桿最佳，目前來自半導體、大型設備、基礎建設的需求仍較佳，報價持穩。預期受惠智慧製造、消費性產品規格升級、製造業向東南亞遷移，推動產業需求加溫。在機器人方面，因半導體客戶的設備擴充計畫未歇，相關晶圓移載機器人出貨成長仍強勁。

亞德客-KY線性滑軌稼動率也提升，帶動毛利率改善，法人預測，半導體相關氣動產品也將自下半年開始導入客戶端。

權證發行商表示，投資人若看好上銀、亞德客-KY後續表現，可以挑選價內外20%以內，60天期以上的權證，以小金搏大利。