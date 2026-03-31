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弘塑2月獲利猛 淨利衝上3.2億元 EPS 11.06元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
弘塑總經理張鴻泰。聯合報系資料照
弘塑總經理張鴻泰。聯合報系資料照

半導體設備廠弘塑（3131）遭列注意股票，昨（30）日應主管機關要求，公布自結2月歸屬母公司業主淨利3.23億元，年增2.85倍，每股純益11.06元，一個月就賺超過一個股本。

弘塑近期股價漲勢凌厲，從2月中旬的波段低點1,515元附近起漲，昨天盤中衝上波段高點2,920元，終場跌30元、收2,815元，波段漲幅超過85%。

弘塑提供的設備包括單晶圓旋轉設備、批次式酸槽設備、複合式製程設備等，旗下添鴻也供應化學品。受惠大客戶對CoWoS先進封裝設備需求持續強勁，弘塑去年營收、獲利雙創新高，全年合併營收65.14億元，年增59.9%；歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57％，每股純益45.48元，首次一年賺進逾四個股本。

弘塑去年第3季首次單季賺逾一個股本；去年第4季每股純益進一步推升至19.29元，賺近兩個股本，已讓市場驚豔，進入今年獲利持續衝鋒，2月一個月就賺超過一個股本。

展望後市，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，今年上半年產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒下調跡象，全年應會滿載運轉，估計今年機台出貨量會比去年小幅增加，樂觀看待全年成長趨勢。

由於客戶端需求強勁，弘塑先進封裝設備產能供不應求，二期新廠產能加入後，其自有產能會增加一倍以上。同時，為因應大量訂單及預估未來訂單量，且評估現有廠房面積不敷使用，考量未來長遠發展及多角化經營的營運所需，弘塑於去年底已在新竹市五福段購地，規畫後續再度擴充相關設備產能。

弘塑 產能利用率 每股純益

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