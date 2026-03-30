國際漿價漲勢不歇，華紙（1905）4月將再調漲短纖紙漿每噸20美元、漲幅逾3%；從去年10月來，已連續七個月調漲、累積上漲140美元。包含文化用紙、包裝用紙、產業用紙等所有紙種都要續漲，繼3月每噸調漲約1,500元後，4月再將再調漲1,500~2,500元，不同紙種漲幅介於5%~10%。

中國工紙波段下跌超過一成後，近期迅速收斂跌幅，主因春節後集中上市的廢紙貨源已基本消耗，又逢全國紙廠開工增加廢紙消費量，加上即將迎來五一長假備貨高峰，玖龍紙業等龍頭都發出漲價函，中小紙廠跟漲，形成漲價氛圍。

華紙指出，長纖紙漿亦上漲約10美元，現貨價落在每噸720~730美元區間，短期內紙漿與木片價格上行趨勢明顯，但終端需求仍呈觀望，企業多以短單或現貨方式作業，以降低價格波動風險。原料與運費上漲、能源價格波動，及部分化工原料漲勢，均已推升製造成本。

若能源價格或電價進一步提高，將成為影響營運成本的關鍵變數，需持續觀察終端市場的接受度。近期紙漿行情持續走高，短纖紙漿價格自去年第4季以來一路上揚，4月再上調20美元後，每噸價格來到約620美元水準，整體市場維持上行趨勢，投資人不妨可以留意華紙期（SBF）做相關操作。（群益期貨提供）

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