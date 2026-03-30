中東戰局急遽惡化，地緣政治風險將國際油市推向高點。隨葉門胡塞組織正式加入戰局，市場恐慌瞬間升溫，同時，美軍持續增派地面部隊進駐，雙方和談陷入僵局。在戰事瀕臨失控催化下，昨（30）日原油價格上漲，西德州原油突破100美元大關，布蘭特原油開盤更衝上每桶116美元之上。

戰火不僅切斷常規能源運輸，更實質損害原物料供應鏈。沙烏地阿拉伯原欲透過延布港繞道出口石油，如今亦落入胡塞組織射程，油市面臨阻斷危機。此外，中東最大鋁商阿聯全球鋁業（EGA）設施遭重創，直接衝擊全球約9%鋁供給。能源與金屬供應鏈雙重癱瘓，加劇全球停滯性通膨擔憂，原物料避險買盤湧入，籌碼面呈易漲難跌格局。

展望後市，中東戰事走向仍是主導油價和國際股市的絕對核心。隨著衝突邁入第五周、且美軍陸戰隊陸續抵達，若戰火延燒至6月，且荷莫茲海峽維持封鎖，外資機構麥格理集團示警原油期貨恐有上看每桶200美元的極端風險。

在高波動環境下，投資人可靈活運用台灣期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險或波段操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對突發消息頻傳的極端行情，操作上務必嚴格設定停損，並做好資金管控。（統一期貨提供）

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