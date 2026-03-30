快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

「鄭習會」超車川習會…重視程度不尋常 凸顯北京欲先謀兩岸穩定

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

原油期 波段操作

經濟日報／ 記者周克威整理
原油開採示意圖。(美聯社)
原油開採示意圖。(美聯社)

中東戰局急遽惡化，地緣政治風險將國際油市推向高點。隨葉門胡塞組織正式加入戰局，市場恐慌瞬間升溫，同時，美軍持續增派地面部隊進駐，雙方和談陷入僵局。在戰事瀕臨失控催化下，昨（30）日原油價格上漲，西德州原油突破100美元大關，布蘭特原油開盤更衝上每桶116美元之上。

戰火不僅切斷常規能源運輸，更實質損害原物料供應鏈。沙烏地阿拉伯原欲透過延布港繞道出口石油，如今亦落入胡塞組織射程，油市面臨阻斷危機。此外，中東最大鋁商阿聯全球鋁業（EGA）設施遭重創，直接衝擊全球約9%鋁供給。能源與金屬供應鏈雙重癱瘓，加劇全球停滯性通膨擔憂，原物料避險買盤湧入，籌碼面呈易漲難跌格局。

展望後市，中東戰事走向仍是主導油價和國際股市的絕對核心。隨著衝突邁入第五周、且美軍陸戰隊陸續抵達，若戰火延燒至6月，且荷莫茲海峽維持封鎖，外資機構麥格理集團示警原油期貨恐有上看每桶200美元的極端風險。

在高波動環境下，投資人可靈活運用台灣期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險或波段操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對突發消息頻傳的極端行情，操作上務必嚴格設定停損，並做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

中東戰事 地緣政治風險 原油價格

延伸閱讀

投資人無處可逃！油價破百引爆拋售潮 資金只剩一條路？

葉門叛軍參戰推升油價！布蘭特衝上116美元 西德州原油破100美元

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東衝突升溫 鋁價恐再漲

相關新聞

上銀、亞德客 四檔靚

隨工具機需求回溫，以及AI帶動半導體提高資本支出，推升傳動元件業者上銀（2049）、亞德客-KY（1590）獲利轉佳，法人紛紛上調上銀的營收及獲利預測，並預估亞德客-KY今年營收仍可保持雙位數成長，相關權證也受矚目。

長榮、萬海 瞄準90天

全球貨運市場在經歷關稅動盪後，2026年第1季展現強勁韌性。長榮（2603）、萬海（2615）在運價回穩與新船下水助攻下，股價近期表現不俗，成為市場關注的焦點。法人分析，隨地緣政治紅利逐漸轉化為結構性支撐，海運業後市將進入「質變期」，投資人可運用權證靈活參與行情。

台燿 挑價內外10%

受惠高階銅箔基板（CCL）持續出貨，法人看好台燿（6274）首季營運將淡季不淡，第2季隨新產能持續加入，將推升營收保持成長，今、明兩年的營運成長動能可期，相關認購權證可伺機布局。

富世達 兩檔閃亮

富世達（6805）受惠於「折疊手機」與「AI伺服器」雙重成長動能，2026年營運表現亮眼。隨著主要客戶預計推出多款全新折疊手機，加上美系大廠傳出將於今年正式加入折疊機戰局，將引爆新一輪換機潮，帶動富世達軸承出貨量持續攀升。

印能 選逾四個月

印能科技（7734）受益人工智慧（AI）晶片需求暢旺，帶動半導體先進封裝產能供不應求，法人看好今、明年獲利成長強勁，近日股價震盪盤高。

最牛一輪／SGBR2X 夯 群益59吸睛

期街口布蘭特正2（00715L）近期股價高檔震盪。根據Intercontinental Exchange數據顯示，押注布蘭特原油於4月底前升至每桶150美元的看漲期權部位較一個月前暴增逾七倍，顯示短期油價仍會劇烈波動。短線看好期街口布蘭特正2後市的投資人，可留意連結的權證SGBR2X群益59購04（060392） ，目前處價外10.6%，剩餘天數172天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。