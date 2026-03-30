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台指期 外資保守布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（30）日在中東緊張情勢未見落幕訊號中開低走低，終場大跌594點、收在32,518點；台指期重挫658點、至32,468點，逆價差為50.16點。期貨商表示，在台指期站穩季線前，短線預期仍維持震盪走勢。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加3,082口至388口，其中外資淨空單減少2,637口至37,282口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,495口至3,256口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股昨日大跌、但波動率並無明顯跳升，目前盤勢將在月、季線上下整理，短線仍以震盪保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日開盤直接失守季線支撐，隨後在國際油價的漲勢收斂下，逢低買盤進場拉抬，指數重新站回季線之上，終場指數以紅K棒留上影線作收。目前指數接連形成向下跳空缺口，但所幸都有出現收斂跌幅，在站穩季線前，短線預期仍維持震盪走勢。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月第一周周三結算的大量區買權OI落在34,000點，賣權最大OI落在29,300點，月買權最大OI落在34,000點，月賣權最大OI落在29,300點；外資台指期買權淨金額1.23億元、 賣權淨金額1.52億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，昨日行情下跌時，成交量能更顯著放大，一旦國際利空擴大或時間拉長，台股短線將承受更大的修正壓力，短期內盤勢難現樂觀，操作上，建議提高風險意識。

國際油價 外資 三大法人

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