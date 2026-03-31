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元大證優化親子理財服務

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
元大證券擁有全台最多據點，官網圖解開戶須知，讓開戶更簡單。 元大證券／提供
元大證券擁有全台最多據點，官網圖解開戶須知，讓開戶更簡單。 元大證券／提供

隨著台股交易熱絡，帶動兒童理財投資市場強勁成長動能。根據元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破三成，且開戶年齡持續下探，平均開戶年齡僅6歲，反映家長的理財規劃更積極加速「向下扎根」，提早為孩子啟動長線資產布局，為未來的教育金打基礎。

觀察元大證券兒童族群的庫存結構，家長的存股選擇展現出追求穩健與成長並重的特質。

數據顯示，台股ETF已成為家長存股的核心配置，元大台灣50（0050）穩居庫存戶數及年增長雙冠王，凸顯爸媽看好台股大盤的長線潛力，以市值型ETF一次打包台灣產業成長動能。

高股息ETF則是以元大高股息（0056）為首，反映家長透過長期定期定額、配息再投入，讓孩子資產隨著複利成長茁壯。此外，台積電（2330）是兒童存股熱門榜上唯一權值個股，顯現家長看好台灣半導體產業長期競爭力。

元大證券指出，現在家長更具備前瞻性的家庭理財視野，因應此趨勢，元大證券致力優化親子理財的每一個環節。

現行未成年小孩開證券戶，仍須至各家券商臨櫃辦理，元大證券提供全台最多的148間實體營業據點，讓家長能就近享受專業諮詢與開戶服務。

官網同步貼心設置「未成年開戶」專區，圖解開戶文件須知，大幅簡化準備流程。即日起至6月30日，透過元大證券為未成年子女開戶，還可參加「台美股全民投資慶」活動，最高可獲得1,688元台股電子交易手續費抵用金，並有機會抽中旅遊機票等多項好禮，讓家長與孩子輕鬆啟動存股投資的第一步。

台積電 理財 元大證券

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