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倍利科上市首日 躍千金股

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

前興櫃股王倍利科（7822）昨（30）日以每股承銷價780元上市掛牌交易，不受大盤大跌682點影響，開盤跳空大漲89.74%、以1,480元開出，隨後漲勢擴大，終場大漲915元或117.31%、收1,695元，上市首日即躋身千金股，蜜月行情甜蜜。

倍利科是以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商，上市前現增發行新股4,000張，對外承銷3,505張，其中2,804張以底價678.26元競拍，得標均價1396.34元，剩餘701張以780元公開申購，吸引逾24.51萬件申購、中籤率僅0.28%。以盤中高點計算，抽中一張相當於現賺82.67萬元，報酬率高達104.9%，等於賺逾一倍。

受惠於全球AI晶片需求熱潮及先進封裝擴產動能，倍利科以「先進封裝檢測軟硬體整合」與「跨製程與多領域延伸」為核心布局主軸，並同步跨足智慧醫療中長期成長曲線，三大策略清楚勾勒未來營運成長藍圖。

半導體設備本業方面，倍利科鎖定2D／2.5D封裝、半導體晶圓、面板產業等高成長製程。其中，新世代檢測與量測平台已正式納入研發藍圖，未來將延伸至3D光學量測與更高解析度的影像檢測，強化在先進封裝關鍵站點的技術護城河。

倍利科並自主研發AI深度演算法，透過軟硬體檢測整合方案、跨設備的影像數據中樞，將分散於各製程的檢測影像與數據加以整合，導入異常自動分析、即時預警與決策支援，協助客戶縮短製程反應時間、提升整體良率與產線效率。

半導體 高解析度 製程

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