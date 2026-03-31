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傳產、高殖利率股 聚光

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

受中東局勢動盪影響，全球金融市場波動加劇。上周五美股因以色列襲擊伊朗能源設施的消息而全面下殺，拖累台股昨（30）日下挫。

法人指出，目前台股受月線下彎壓抑，正回測季線支撐，觀望氣氛濃厚，而戰爭轉單與漲價效應，帶動傳產族群與高殖利率股異軍突起。

在電子權值股普遍疲軟之際，原物料族群因戰事引發的油價飆漲與供應鏈中斷預期，成為盤面吸金亮點。受惠布蘭特原油期貨價格大漲，塑膠原料族群集體走強。昨日南亞（1303）收盤大漲9.7%表現強勢，台化（1326）、台聚（1304）與亞聚（1308）更是亮燈漲停。

法人分析，能源價格走高支撐塑化產品報價，短線具備防禦屬性。

航運族群則因中東戰事干擾紅海航線，迫使貨櫃輪繞行好望角，增加航行天數並支撐運價。萬海（2615）昨獲法人買超4,588張，股價收漲逾4%；長榮 （2603）與陽明 （2609）亦雙雙收紅，顯示資金正進駐航運族群以應對紅海危機帶來的長期影響。

造紙族群部分，受惠短纖紙漿連漲及漲價轉嫁預期，指標股華紙（1905）預計4月起調漲產品售價5%至10%，有利改善獲利，股價已連續三日漲停。儘管法人轉向調節，但帶動同族群的寶隆（1906）、永豐（1907）上漲，法人資金轉入。

同時間處於年報與季報公告的交接期，市場回歸基本面操作。法人建議關注具備高殖利率優勢的個股，作為震盪時期的防禦配置。如橡膠股正新（2105）近三年平均殖利率達6.99%，昨吸引法人買超5,521張。

電子通路龍頭大聯大（3702）殖利率4.82%，亦獲法人買超近6,000張；金融股雖隨大盤小幅拉回，但兆豐金（2886）、玉山金（2884）與台新新光金的三年平均殖利率介於3.9%至4.6%之間，展現相對抗跌的防禦韌性。

台新投顧總經理黃文清、第一金投顧董事長黃詣庭等指出，美伊停火談判與4月底聯準會貨幣政策走向將是兩大關鍵。操作上應保持現金靈活性，切忌過度追價，可趁大盤築底時，逢低布局具備基本面支撐的戰爭商機股及高殖利率族群。

高殖利率 中東戰事 金融市場

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