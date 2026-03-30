綠能環保、AI 發表會 接棒登場

證交所繼「自行車產業」等五家公司業績發表會圓滿完成，再接再厲「AI」及「綠能環保」產業業績發表會將接續登場。

除日前已辦過的達明、聯德控股-KY等，4月開始依序還有力積電（6770）、景碩、耀登、全訊、所羅門、倍利科、兆聯、奇鋐及鴻勁等公司，將從4月7日接力展開至4月30日，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢及提升公司資訊透明度；且4月7日下午開場邀請資策會產業顧問兼組長鄭凱安，到場分享「ASIC趨勢帶動多元AI晶片與記憶體發展」。證交所指出，透過召開上市公司業績發表會，期能讓投資人更瞭解目前產業應用及趨勢，強化資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之正確管道。

為強化上市公司財務健全、業務資訊透明度，持續鼓勵上市公司辦理業績發表會，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。