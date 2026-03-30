自行車業績秀 回響大

臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會與永豐金證券合作舉辦「2026自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，邀集巨大（9921）、拓凱、桂盟及美利達等四家公司共襄盛舉，現場投資人踴躍參與，互動熱烈。

自行車輸出業公會理事長吳盈進提到，自行車的零件出口，已連14個月正成長，今年度前二個月出口金額成長13.55%，隱含疫情後全球庫存去化已結束，強勁的零件出口也驗證需求持續存在。過去台灣自行車產業，是以MIT「高質化標竿典範」建立核心競爭優勢，繼而擁有現在MBT「全球產業鏈結及整合平台」，未來則將以MWT「永續優質跨區韌性供應鏈」為目標繼續前進。

巨大財務長潘巧莉表示，巨大公司藉多元品牌策略鞏固全球市場，2025年自有品牌營收貢獻度66.59%。目前中國市場銷貨收入受當地經濟下滑、價格競爭及高基期影響而成長趨緩。美國市場受WRO禁運令影響新品供貨，需求能見度有限；惟整體庫存去化接近完成，營運需求回升，未來透過提高電輔自行車滲透率以提高營運績效。

拓凱發言人鄒國泰表示，拓凱中科后里基地第一期興建工程之土建部分已完工，於2024年第4季啟用。拓凱產品應用分布廣泛，涵蓋運動休閒（如自行車車架、輪圈、球拍）、航太及醫療等。在自行車領域，拓凱鎖定高端產品、E-Bike及複材輪圈，於台灣與越南等地布建高彈性產線。

桂盟協理陳泳仁表示，桂盟目前擁有11座生產基地與13個全球服務據點。在產品結構上，自行車鏈條占總營收72.5%。高階產品開發仍是企業發展核心，產品獲iF設計獎、紅點設計大獎等多項肯定。

美利達公司張振墉發言人表示，美利達公司主要以歐洲為銷售市場，產品組合上，出口至歐洲市場車款以電動登山車與公路車為主力，合計占銷量67%。隨庫存逐步恢復正常水位，公司積極加速新產品布局。