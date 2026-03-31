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展碁樂觀獲利成長
展碁國際（6776）昨（30）日舉行法說會，展碁總經理林佳璋指出，記憶體缺貨漲價短期沒有反轉跡象，對今年利潤成長貢獻大；中東戰事導致石油漲價，對展碁子公司博瑞達應材獲利有幫助。預期展碁今年上半年表現不錯，下半年更好，對營運樂觀看待。
博瑞達從事橡膠、塑料及化學材料代理與銷售，2025年每股淨損0.98元。最近中東戰事致油價上漲，相關原材料也漲價，博瑞達仍持有低價庫存，今年至今營運呈上揚態勢，獲利好轉。
在記憶體業務方面，展碁看好缺貨漲價對資訊周邊產品類別業務帶來正面效益，記憶體業務今年前兩個月業績持續成長，雖營收貢獻不大，但獲利有明顯提升，看好相關業務第1季對獲利貢獻。
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