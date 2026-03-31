自動光學檢測（AOI）大廠牧德（3563）昨（30）日召開法說會，董事長汪光夏、執行長陳復生、財務長蘇怡汎出席，強調今年營運續拚雙位數成長，推進生產擴充計畫，確保後續動能。

牧德近年開拓半導體領域，2025年來自PCB營收28億元，年成長1.88倍，半導體營收達3.91億元，年成長八倍，持續開發新品爭取更大成長機會。汪光夏強調，不做me too、不投入毛利率低於60%的產品，已分割設立PCB事業群與半導體事業群，看好半導體成長機會。

牧德敲定擴產計畫，包含昆山總部、竹科三廠以及曼谷一廠。目前訂單能見度需求強勁，PCB檢測設備需求維持穩定，半導體檢測設備逐步放量，整體營運動能可望進一步提升。在既有客戶需求延續及新產品導入效益發酵下，2026年營收表現有機會挑戰成長雙位數。