樺漢在手訂單1,900億

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（30）日舉行法說會。樺漢董事長朱復銓表示，目前在手訂單超過1,900億元，其中，樺漢個體之北美客戶NCRV訂單預計於今年第2季開始放量出貨，全年可望帶來約120億元營收貢獻，三大事業群在網安、AI雲地整合及北美半導體建廠的需求帶動下，預估今年全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。

此外，樺漢30日啟動第二次買回庫藏股事宜，激勵樺漢不畏台股大盤重挫，股價逆勢走揚，終場收在269元，上漲5元、漲幅1.89%。樺漢去年每股純益23.26元，賺逾兩個股本。

以樺漢2025全年地區市場營收比重來看，歐洲比重達36.9%、其他市場27.9%、美洲26.4%、中國大陸8.8%，其中，其他及大陸市場皆有雙位數增長，美洲業績則下滑14.7%。

樺漢總經理蔡能吉表示，樺漢持續推進高毛利產品與服務，提升獲利能力，毛利率最高的智慧軟體與方案占營收比重自2024年的12%，提升至2025年的16%。

展望2026年，朱復銓表示，第1季因記憶體跟中東戰爭影響，首季預計表現持平，但全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。

針對記憶體缺貨漲價影響及因應狀況，朱復銓指出，樺漢採購與研發整合，開發替代方案以因應大宗物資波動；同時導入滾動式的「動態內部報價機制」，主動控管並維持毛利區間。

朱復銓表示，對於關鍵零組件，公司落實「鎖量、鎖價」策略，確保成本合理轉嫁，若無法反映合理利潤，將主動進行訂單篩選以維持毛利率表現，建構穩健的供應鏈防禦。