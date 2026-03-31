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達發光纖寬頻業務 報捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
達發董事長謝清江。聯合報系資料照
達發董事長謝清江。聯合報系資料照

聯發科旗下IC設計廠達發（6526） 昨（30）日宣布，成為全球第一個同時具備商轉三大開源系統技術能力的光纖寬頻晶片平台業者。

達發共有網通基礎建設事業群（有線事業群）與高階AI物聯網事業群（無線事業群），其中網通基礎建設事業群包含有固網寬頻、乙太網路、光通訊模組等業務。

達發提到，目前全球光纖寬頻市場主要採用三大開源作業系統，包括OpenWrt、RDK-B及prplOS。其中prplOS針對電信營運商提供統一的電信級標準，使其可廣泛並快速地介接多元應用。經過三年與營運商客戶共同努力，該公司已將旗下兩款晶片平台的prplOS開源系統成功商轉，成為全球第一個同時具備商轉OpenWrt、RDK-B及prplOS等三大開源系統技術能力的光纖寬頻晶片平台業者。

有鑑於網路營運商對開源系統需求持續提升，達發今年還將導入prplOS於四款既有光纖寬頻網路晶片平台。達發指出，開源prplOS的標準有嚴格要求，該公司將此技術的挑戰面向逐一克服並推進，把導入該開放架構的技術門檻與時間，從平均18至24個月的整合周期，縮短為六至九個月，使得固網寬頻業者得以大幅降低導入成本。

作業系統 聯發科 晶片

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