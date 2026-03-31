快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

岱宇營運拚重返成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

岱宇國際（1598）昨（30）日召開法說，董事長林佑穎表示，去年進行營運體質調整與產品線整頓後，轉型效益開始發酵，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，目標打入北美指標大型連鎖健身房，進而帶動整體營收重回成長軌道。

林佑穎宣布，今年為「重返成長元年」。岱宇將推動「ReFit」營運優化計畫，強化費用控管與資本運用效率，全力達成今年轉虧為盈的目標，奠定連續年度獲利的基礎，並朝長期股東權益報酬率（ROE）15%的目標邁進。

岱宇去年受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收61.21億元、年減15.1%，稅後虧損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

林佑穎指出，今年公司設定三大策略目標：第一、達成轉虧為盈；第二、深耕商用健身器材市場，使商用業務逐步成為營收與獲利的主力來源；第三、整體營收重返成長軌道。

林佑穎表示，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。近年商用市場競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險，正積極尋求多元供應商。

岱宇把握轉型契機，在產品面投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，策略上將首先鎖定北美大型連鎖健身房，以及高成長新興市場當地的大型連鎖健身房業者。

目前，岱宇已成為多家商用客戶洽談合作的首選。以岱宇2025年的商用健身器材營收推算，其在全球市占率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。

家用健身器材方面，今年策略將全面聚焦「獲利優先」，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，可顯著提升行銷獲客效率。

此外，岱宇也持續建構多元成長來源。在新興業務方面，今年初全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，預計第2季開始貢獻營收，今年起可擴大拓展市場。在電輔車（E-Bike）方面，則將擴大代工業務規模，穩健發展自有品牌。

新興市場 健身房 ROE

延伸閱讀

岱宇今年拚轉盈 深耕商用健身器材市場

攀近5年新高！餐飲股配息亮眼 饗賓股利10.08元、乾杯配發率95%

今年將轉虧為盈 法人調高台化目標價及投資評等

高力AI雙渦輪 拚營運倍增

相關新聞

上銀、亞德客 四檔靚

隨工具機需求回溫，以及AI帶動半導體提高資本支出，推升傳動元件業者上銀（2049）、亞德客-KY（1590）獲利轉佳，法人紛紛上調上銀的營收及獲利預測，並預估亞德客-KY今年營收仍可保持雙位數成長，相關權證也受矚目。

長榮、萬海 瞄準90天

全球貨運市場在經歷關稅動盪後，2026年第1季展現強勁韌性。長榮（2603）、萬海（2615）在運價回穩與新船下水助攻下，股價近期表現不俗，成為市場關注的焦點。法人分析，隨地緣政治紅利逐漸轉化為結構性支撐，海運業後市將進入「質變期」，投資人可運用權證靈活參與行情。

台燿 挑價內外10%

受惠高階銅箔基板（CCL）持續出貨，法人看好台燿（6274）首季營運將淡季不淡，第2季隨新產能持續加入，將推升營收保持成長，今、明兩年的營運成長動能可期，相關認購權證可伺機布局。

富世達 兩檔閃亮

富世達（6805）受惠於「折疊手機」與「AI伺服器」雙重成長動能，2026年營運表現亮眼。隨著主要客戶預計推出多款全新折疊手機，加上美系大廠傳出將於今年正式加入折疊機戰局，將引爆新一輪換機潮，帶動富世達軸承出貨量持續攀升。

印能 選逾四個月

印能科技（7734）受益人工智慧（AI）晶片需求暢旺，帶動半導體先進封裝產能供不應求，法人看好今、明年獲利成長強勁，近日股價震盪盤高。

最牛一輪／SGBR2X 夯 群益59吸睛

期街口布蘭特正2（00715L）近期股價高檔震盪。根據Intercontinental Exchange數據顯示，押注布蘭特原油於4月底前升至每桶150美元的看漲期權部位較一個月前暴增逾七倍，顯示短期油價仍會劇烈波動。短線看好期街口布蘭特正2後市的投資人，可留意連結的權證SGBR2X群益59購04（060392） ，目前處價外10.6%，剩餘天數172天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。