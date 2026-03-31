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藥華藥衝美國製造

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華醫藥經營團隊，包括執行長林國鐘（左起）、董事長詹青柳及總經理黃正谷。聯合報系資料照
藥華醫藥經營團隊，包括執行長林國鐘（左起）、董事長詹青柳及總經理黃正谷。聯合報系資料照

藥華藥（6446）昨（30）日宣布，繼今年2月決議於美國波多黎各投資設立子公司及製造廠後，近日已正式進軍當地，正式啟動波多黎各廠的建置工程，朝「台美雙生產基地」戰略推進，目標2027年完成取證並投入生產。

藥華藥近日在波多黎各舉行新廠簽約典禮，波多黎各總督Jenniffer González-Colón、經貿發展部部長Sebastián Negrón Reichard、美國商務部代表Jose F. Burgos，駐邁阿密台北經濟文化辦事處周啟宇處長等貴賓親臨現場，共同見證藥華藥拓展美國生產基地的重要里程碑。

藥華藥今年2月董事會決議，將投資4,600萬美元（約新台幣14.7億元）於波多黎各設立子公司及製造廠，強化美國生產與供應鏈布局。

藥華藥說明，波多黎各當地廠址已有一座現成的空置廠房，藥華藥計畫以國內台中廠已通過美國FDA GMP查核的經驗及廠房設計為基礎，導入「copy exact」建廠模式，複製台中廠成熟製程與品質系統，因此能讓新廠快速銜接量產，兼顧效率、品質與法規一致性。

藥華藥波多黎各廠設於Toa Baja市。為推動本案，公司團隊自2025年至2026年初多次赴當地實地勘察，並邀請波多黎各同仁於今年3月赴台中廠接受培訓。

波多黎各總督Jenniffer González-Colón表示，藥華藥選擇在波多黎各設立製造基地，充分展現波多黎各作為美國生命科學與製造戰略樞紐的重要地位。此項投資將強化供應鏈韌性、創造高價值就業機會，並鞏固波多黎各於全球生物製藥產業中的關鍵地位。

藥華藥指出，隨著旗下創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱 Ropeg，即 P1101）全球需求持續攀升，加上原發性血小板過多症（ET）適應症預計於今年8月取得美國藥證，並同步推進多國上市布局，為確保產品供應穩定並因應未來成長動能，公司積極擴充產能以掌握全球市場發展契機。此次進軍波多黎各，不僅是產能升級，更是布局美國市場的重要戰略部署。

藥華藥創辦人暨執行長林國鐘表示，隨著Ropeg全球需求持續成長，強化供應韌性、提升產能規模並推動全球多元布局，已成為藥華藥的核心策略。

邁阿密 美國 藥華藥

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