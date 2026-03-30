快訊

自撞電線桿釀高雄大寮800餘戶住戶停電 小貨車司機傷重不治

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

聽新聞
0:00 / 0:00

展碁國際法說會／石油+記憶體漲價雙利多 看好有助今年獲利成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

展碁國際（6776）30日舉行法說會，展碁持續看好記憶體缺貨漲價需求，短期沒反轉跡象，看好對今年利潤成長貢獻大，此外，中東戰爭持續，展碁子公司博瑞達應材（6972）意外受惠，展碁總經理林佳璋分析，石油價格上漲，對博瑞達獲利有一些幫助，帶動今年至今營運呈現上揚態勢。

針對中東戰爭導致石油價格上漲，對博瑞達成本獲利影響，林佳璋指出，最近石油成本上漲，對博瑞達獲利帶來幫助，博瑞達在經歷去年營運低迷後，今年至今呈現上揚態勢。

博瑞達從事橡膠、塑料及化學材料代理與銷售，2025年每股虧損0.98元。林佳璋正面看待獲利增長，主要是因博瑞達手上仍有低價庫存。

他分析，石油上漲對博瑞達利潤貢獻度蠻好的，目前在北美地區貨源較充足，當地業務運作正常，但有個可惜的地方，就是在亞洲地區油出不來、沒貨賣，所以不管台塑（1301）、台塑化（6505）都停止報價，因為貨源比較緊張。

在記憶體業務方面，展碁持續看好缺貨漲價對相關業務帶來正面效益，該業務歸屬展碁資訊周邊產品類別，而記憶體業務今年前兩個月業績持續成長，且公司看好第1季相關業務獲利貢獻。展碁解釋，記憶體缺貨漲價對營收貢獻不大，反而是在獲利上有明顯提升。

展碁是三星電子、SanDisk、WD與創見等國際記憶體品牌在台灣的核心代理商， 且積極擴大供給面，除了持續與青雲（5386）合作，跨至美光（Micron）記憶體代理業務外。同時，目前展碁與長江存儲的代理商星睿奇合作，採取「試水溫」方式，穩步擴大銷售規模。

展碁累計今年前兩個月營收達50.11億元，年增17.7%，為同期新高紀錄。

展碁指出，今年首季有年節效應，帶動如任天堂及家電產品銷售成長。在PC /NB商機方面，因零組件漲價，市場預期價格調漲，出現拉貨囤貨效應。而AI軟體應用需求大，目前展碁訂閱業績持續增長。

今年整體展望來看，展碁預計，上下半年營收比重為48：52%。林佳璋表示，預計今年展碁上半年表現將不錯，而下半年一定更好，對今年全年營運樂觀看待。

台塑化 法說會 石油 記憶體

延伸閱讀

宜鼎看Flash漲勢才剛起手式 邊緣AI帶動今年邊緣運算業務拚倍增

樺漢法說會／公司不追求暴發戶式增長 預估今年營收、淨利穩定成長

晶片短缺… CPU供貨吃緊 最長等半年

市場提前拉貨 台灣Dell證實漲價

相關新聞

樺漢法說會／公司不追求暴發戶式增長 預估今年營收、淨利穩定成長

工業電腦大廠樺漢（6414）30日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓表示，目前公司在手訂單超過1,900億元，預估今年全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。朱復銓強調，「樺漢不追求爆發戶式增長 ，如增長五倍、十倍 。」樺漢經營理念是每年穩定成長，且長期增長目標計畫皆有達成。

砷化鎵太陽能廠有戲 中美晶、宏捷科、全新等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX正規劃股票初次上市（IPO）作業，並擴大營運規模，近期開始導入砷化鎵太陽能技術，擬將相關產品應用在太空，打造太空AI資料中心，引爆砷化鎵太陽能熱潮。

定穎高階板擴產 營運衝

定穎投控（3715）本月以來股價漲幅達25%，成為市場資金重點。法人看好定穎旗下超穎電子在中國大陸掛牌後，泰國新廠、AI高階板擴產與海外接單能力都將推動營運成長。

台灣大出售策略 市場關注

台灣大庫藏股（子公司持有母公司台灣大股權）由來已久，原本是富邦集團董事長蔡明忠規劃中用來換股收購凱擘的策略財務工具。近期立法院推動修法，有機會放寬黨政軍條款，台灣大換股併凱擘出現一線生機。台灣大出售庫藏股的策略，備受市場關注。

法人看好3月起運價加速上漲 這三檔航運股成為加碼首選

全球散裝航運市場展現強勁韌性！本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。