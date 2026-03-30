展碁國際法說會／石油+記憶體漲價雙利多 看好有助今年獲利成長

展碁國際（6776）30日舉行法說會，展碁持續看好記憶體缺貨漲價需求，短期沒反轉跡象，看好對今年利潤成長貢獻大，此外，中東戰爭持續，展碁子公司博瑞達應材（6972）意外受惠，展碁總經理林佳璋分析，石油價格上漲，對博瑞達獲利有一些幫助，帶動今年至今營運呈現上揚態勢。

針對中東戰爭導致石油價格上漲，對博瑞達成本獲利影響，林佳璋指出，最近石油成本上漲，對博瑞達獲利帶來幫助，博瑞達在經歷去年營運低迷後，今年至今呈現上揚態勢。

博瑞達從事橡膠、塑料及化學材料代理與銷售，2025年每股虧損0.98元。林佳璋正面看待獲利增長，主要是因博瑞達手上仍有低價庫存。

他分析，石油上漲對博瑞達利潤貢獻度蠻好的，目前在北美地區貨源較充足，當地業務運作正常，但有個可惜的地方，就是在亞洲地區油出不來、沒貨賣，所以不管台塑（1301）、台塑化（6505）都停止報價，因為貨源比較緊張。

在記憶體業務方面，展碁持續看好缺貨漲價對相關業務帶來正面效益，該業務歸屬展碁資訊周邊產品類別，而記憶體業務今年前兩個月業績持續成長，且公司看好第1季相關業務獲利貢獻。展碁解釋，記憶體缺貨漲價對營收貢獻不大，反而是在獲利上有明顯提升。

展碁是三星電子、SanDisk、WD與創見等國際記憶體品牌在台灣的核心代理商， 且積極擴大供給面，除了持續與青雲（5386）合作，跨至美光（Micron）記憶體代理業務外。同時，目前展碁與長江存儲的代理商星睿奇合作，採取「試水溫」方式，穩步擴大銷售規模。

展碁累計今年前兩個月營收達50.11億元，年增17.7%，為同期新高紀錄。

展碁指出，今年首季有年節效應，帶動如任天堂及家電產品銷售成長。在PC /NB商機方面，因零組件漲價，市場預期價格調漲，出現拉貨囤貨效應。而AI軟體應用需求大，目前展碁訂閱業績持續增長。

今年整體展望來看，展碁預計，上下半年營收比重為48：52%。林佳璋表示，預計今年展碁上半年表現將不錯，而下半年一定更好，對今年全年營運樂觀看待。