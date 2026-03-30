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樺漢法說會／公司不追求暴發戶式增長 預估今年營收、淨利穩定成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）30日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓表示，目前公司在手訂單超過1,900億元，預估今年全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。朱復銓強調，「樺漢不追求爆發戶式增長 ，如增長五倍、十倍 。」樺漢經營理念是每年穩定成長，且長期增長目標計畫皆有達成。

此外，樺漢30日啟動第二次買回庫藏股事宜，買回股份總金額上限為240.79億元，預定買回數量為1千張，預定買回時間為3月30日至5月29日，買回區間價格為240~320元；受庫藏股利多帶動，激勵樺漢30日股價逆勢走揚，終場收在269元，上漲5元、漲幅1.89%。

樺漢2025年營收1,422.9億元，年減2.8%；毛利率20.51%，年增0.81個百分點；營益率3.99%，年增0.41個百分點；稅後純益32.13億元，年增17.26%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。

以樺漢2025全年地區市場營收比重來看，歐洲比重達36.9%、其他27.9%、美洲26.4%、中國大陸8.8%，其中，其他及大陸市場皆有雙位數增長，美洲業績則下滑14.7%。

樺漢總經理蔡能吉表示，樺漢持續推進高毛利產品與服務，提升獲利能力，毛利率最高的智慧軟體與方案占營收比重自2024年的12%，提升至2025年的16%。

展望2026年，朱復銓表示，目前在手訂單超過1,900億元，今年第1季因記憶體跟中東戰爭影響，因此首季預計表現持平，但全年來看營收、毛利與淨利皆穩定成長。至於上下半年營收比重約為45:55%。

樺漢 營收 工業電腦

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