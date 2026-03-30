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漲價氛圍已成 敦泰盤中攻漲停、奕力天鈺漲逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體通膨情況持續出現，為合理反映生產成本上升，IC設計業界陸續傳出漲價風聲，矽創（8016）與奕力-KY（6962）的驅動IC都要從4月1日起調高報價，同時也傳聯詠（3034）的時序控制IC產品線要漲價，而天鈺（4961）、瑞鼎（3592）則將跟進。另外，敦泰（3545）的觸控與驅動整合IC（TDDI）同樣醞釀要調升報價。敦泰於今日盤中攻上漲停，天鈺與奕力股價在早盤也漲逾半根停板。

敦泰的TDDI產品傳出因生產成本上升，也正醞釀調高報價。該公司表示，會依照成本波動與市場供需情況，與客戶進行友好協商。

奕力並已發出驅動IC調價通知函，表達從去年第3季起國際局勢變動，導致原物料價格大幅上漲，該公司驅動IC生產成本持續顯著增加，雖然致力於內部成本優化，但成本漲幅已超過負荷範圍，將從4月1日起，調漲驅動IC報價15％至20％，調整生效後所有新接訂單將按調整後價格執行。該公司也指出，跟其他同業都受到成本上漲的影響，會跟進於下季度適度調整價格，並通知客戶。

另外，市場傳出時序控制IC要調漲價格的訊息，聯詠對此不予置評，天鈺則說會針對個別客戶的情況跟進。在瑞鼎方面，同樣傳出時序控制IC產品線報價也將跟漲。

矽創在驅動IC方面也傳出調升報價的消息，業界近期流傳其發出的價格調整說明，基於成本增幅已超過可自行消化範圍，將對部分產品進行價格調整。該公司預計從4月1日起調漲驅動IC報價達15％。

IC設計業者這波漲價潮是為了反映成本結構，主要是由封裝廠提高報價來點燃火種，而晶圓代工價格拉升則是接著添柴火。IC設計廠坦言，醞釀產品價格上漲其實已經有一段時間，現在則是「整體氣氛到了」，才能逐漸順利調升報價。

IC價格向來易跌難漲，據了解，由於記憶體價格推高，影響到終端產品售價與買氣，電子產品的市況並不算特別好，因此IC市場並不具備供需吃緊帶來的漲價動能，主因是生產成本上升。

瑞鼎 聯詠 矽創

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