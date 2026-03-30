台灣大出售策略 市場關注

台灣大庫藏股（子公司持有母公司台灣大股權）由來已久，原本是富邦集團董事長蔡明忠規劃中用來換股收購凱擘的策略財務工具。近期立法院推動修法，有機會放寬黨政軍條款，台灣大換股併凱擘出現一線生機。台灣大出售庫藏股的策略，備受市場關注。

台灣大及台灣固網成立之初交叉持股，後來台灣大併購台灣固網，台灣固網及台固投資成為子公司，原本持有台灣大約27%股權被列為庫藏股。

台灣大原本在2009年計劃以5.89億股庫藏股（占股權約15.5%）、現金4.4億元，加上承接負債，以約568億元收購當時凱雷持有的MSO凱擘股權。但後來受限黨政軍條款，改由蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興成立的大富媒體收購。

台灣大庫藏股一直被視為將從蔡明忠、蔡明興買下凱擘股權的策略工具。但近期立法院推動修法，黨政軍條款「解套」露曙光，更開啟新的方向，例如法規鬆綁後，凱擘有望與台灣大合併，中嘉、TBC甚至頻道業者計畫上市櫃。

當年台灣大股價僅55元，多年後股價已到上周五的109.5元，6.48億股庫藏股總市值高達709.6億元，較當年翻了一倍；凱擘近年則因市場激烈競爭，截至去年底集團訂戶數約87.5萬多戶，EBITDA及系統估值倍數已不如當年。

業界分析，以台灣大現在股價，換股收購凱擘也用不上全部的庫藏股，釋出庫藏股活絡營運資金，反能成為台灣大策略投資的資金後盾。