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定穎高階板擴產 營運衝

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

定穎投控（3715）本月以來股價漲幅達25%，成為市場資金重點。法人看好定穎旗下超穎電子在中國大陸掛牌後，泰國新廠、AI高階板擴產與海外接單能力都將推動營運成長。

定穎泰國廠高階產品將自第3季起量產，滿載後單月產值可達25億元、全年產值上看300億元，今年AI營收占比估達20%；公司今年資本支出上修至184億元，用以擴充泰國廠自動化產能。

根據超穎IPO相關文件，定穎集團近年將定穎電子旗下PCB相關業務、客戶、設備與子公司股權整併至超穎及旗下子公司體系，未來主導PCB研發、生產與銷售業務，定穎電子以投資控股平台為主。

超穎近期宣布，AI算力高階印刷電路板擴產投資金額，由原先約人民幣14.68億元（約新台幣68億元）大幅提高至人民幣33.15億元（約新台幣153.69億元）；產能由年產11.74萬平方米提高至16.65萬平方米，主攻路由器、AI伺服器、交換機、AI加速卡等應用，顯示擴產不是單純轉移產能，而是主打AI與高階網通板。

超穎近期公告2025年度業績快，全年營收人民幣47.57億元，年增15.36%，歸屬母公司淨利為人民幣2.30億元、年減16.7%。

超穎指出，泰國工廠仍在產能爬坡，產品主要應用在AI伺服器與汽車電子，目前產能利用率尚未達預期、生產成本偏高。

展望後市，定穎指出，今年成長動能來自網通、伺服器與儲存裝置，GPU將於第3季量產、ASIC與Switch將於第4季加入貢獻。

法人指出，近期AI熱潮不墜，連PCB都已成為供應鏈瓶頸之一，光通訊PCB交期已由約六周拉長至六個月，高階板供給吃緊也帶動價格上升。

汽車電子 ASIC 資本支出

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