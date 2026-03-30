砷化鎵太陽能廠有戲 中美晶、宏捷科、全新等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX正規劃股票初次上市（IPO）作業，並擴大營運規模，近期開始導入砷化鎵太陽能技術，擬將相關產品應用在太空，打造太空AI資料中心，引爆砷化鎵太陽能熱潮。

台廠中，全新（2455）及中美晶與其轉投資宏捷科等，都積極投入砷化鎵太陽能相關產品，搶搭馬斯克引領的新一波太空用電商機。中美晶並已透過既有P型太陽能電池產品，打入SpaceX供應鏈；宏捷科、全新也各自有對應產品出貨實績。

太空AI電力來源以鈣鈦礦太陽能電池最被看好，但鈣鈦礦相關技術尚未成熟，SpaceX率先使用以砷化鎵為材料的太陽能技術。

外電披露，SpaceX的星鏈（Starlink）計畫衛星中的巔峰化衛星（GaAS）太陽能電池就是以砷化鎵為材料，由美國波音子公司Spectrolab供應，提供高轉換率高抗輻射性的砷化鎵太陽能產品，有望藉此激勵砷化鎵太陽能上游市場。

馬斯克登高一呼，引領砷化鎵太陽能市場邁入新紀元，全新、中美晶、宏捷科等台廠均有布局砷化鎵太陽能，有望受惠。其中，全新投入砷化鎵太陽能多年，主要供應用於砷化鎵太陽能的磊晶片，宏捷科則有砷化鎵太陽能電池產品已出貨給HAPS（高空通訊平台）的經驗。

中美晶方面，則是透過自主開發的背接觸電池設計，降低太空輻射造成的效能衰退，強化產品在太空環境中的穩定性，去年第4季P型電池已出貨給SpaceX、順利切入太空AI供應鏈。

業界人士表示，砷化鎵太陽能轉換效率約落在30%以上，遠高於傳統矽晶太陽能電池的18%至22%，更重要的是砷化鎵太陽能具有抗輻射性強、耐高溫等物理特性，而且重量極輕且可撓，因此相當適用於太空環境。

此外，發射成本與能量密度是低軌營運商獲利的關鍵，而在太空中，重量即金錢，砷化鎵太陽能具備同樣發電量，面積卻更小、重量更輕的特性，對於空間受限的低軌衛星而言至關重要，且衛星一旦進入太空就不易維修，因此，砷化鎵高度抗輻射性的特性正好成為優勢。

不過，砷化鎵太陽能也因成本遠高於傳統矽晶太陽能電池，因此目前在地表上並未普及，唯有軌道資料中心較能負荷其成本負擔，估計此一技術將率先在低軌衛星產業中盛行，之後才有可能擴及其他領域。