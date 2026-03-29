大和：嘉澤受惠AI代理等商機 目標價上調至3,000 元

大和資本釋出報告指出，嘉澤（3533）受惠於AI代理激勵對於一般伺服器的需求，加上近封裝光學（NPO）/共同封裝光學（CPO）插槽的新商機，將是一般伺服器上升周期的主要受惠者。

大和將嘉澤2026-2027年預估每股稅後純益（EPS）調高2-9%，預估本益比從18倍上調到26倍，目標價從2,000元大幅上調50%至3,000元，重申「買進」評等。

大和指出，AI代理將帶動推論需求上揚，將推升一般伺服器進入上升周期。考量到每個符元的總成本，由CPU伺服器來處理部分推論任務（可能是低階部分），而高階推論仍將由特殊應用IC（ASIC）AI伺服器承擔。

因此，市場預期，今年全球一般伺服器出貨量將年增30%，並有潛在上揚空間。不過，大和指出，嘉澤管理階層認為，缺貨現象不時出現，將限制今年全球一般伺服器的總出貨量，嘉澤的營收目標是年增15-20%。

大和認為，如果放眼未來二、三年，一般伺服器需求將進一步受到推論需求上升所驅動。因此，未滿足的需求可能會延後至2027年。大和預估，嘉澤一般伺服器今年出貨量將成長20%、2027年成長16%。

大和指出，嘉澤在日前的法說公布營運目標，預估今年總營收的約20%將來自新成長機會，包括快接頭、SOCAMM、NPO插槽、內置匯流排、LGA連接器、高速電纜/連接器等。

大和表示，NPO插槽是目前投資人最熱門的話題之一。大和預期，2026年輝達的垂直擴展（scale-up）與水平擴展（scale-out）交換器將使用約3,000萬顆光學引擎，每顆光學引擎搭配一個NPO插槽，每個插槽平均售價10-15美元。考量嘉澤的全球市占率約30%，估計這項NPO業務在2027年將額外貢獻嘉澤約6%的總營收。