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樺漢、牧德、崇越將談展望

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中/台北報導

本周登場的科技業重要法說會不少，包含工業電腦大廠樺漢（6414）、崇越（5434）、牧德（3563）將召開法說會，法人關注AI發展進程對各公司主力產品的影響。

工業電腦大廠樺漢日前公布2025年財報，稅後純益32.13億元，年增17.2%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。董事會通過股利案，擬發放現金股利14元，以上周五收盤價264元計算，現金殖利率達5.3%，預計5月29日股東會審議。

樺漢將在3月30日舉行法說會，釋出今年度營運展望。法人關注記憶體缺貨漲價對樺漢影響及應對方案。

樺漢董事長朱復銓先前預告，今年業績將重返成長軌道，樺漢整體在手訂單超過1,900億元，2026年「又是一個穩定、好的成長年」，估全年營收、毛利與淨利都將穩定上揚。2026年B/B Ratio維持在1.25~1.35的水準，三大事業群工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務皆會優於2025年。

自動光學檢測（AOI）設備廠商牧德預計30日召開法說會，該公司先前表示，去年度營運成長主要受惠於PCB產業景氣回溫，高階自動光學檢測設備需求提升，帶動主要產品線出貨動能增強。

展望未來，牧德表示，目前接單與出貨動能維持穩定成長，整體訂單能見度將優於去年水準。

半導體及光電關鍵材料整合服務崇越預計4月1日召開法說。崇越去年營運創巔峰，崇越今年首月營收更站上60億元大關，刷新歷史同期新高紀錄；2月營收亦達55.2億元，較去年同期大幅成長13.9%，締造歷年最旺2月紀錄。展望2026年，崇越科技將持續聚焦AI、車用與資料中心等高成長應用。

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