味王2025年 EPS 1.81元 配息1元

味王（1203）昨（27）日公布2025年財報，全年營收達56.5億元，年減10.1%，稅後純益4.3億元，年減23.2%，每股純益（EPS）為1.81元。

味王董事會昨日同步通過擬配發現金股利1元，配發率達55.2%，以昨日收盤價39.55元概算，現金殖利率為2.5%。

味王表示，該公司營收結構以台灣為主要市場，占比約41.6%，其次為泰國37.7%，越南則為20.7%。產品結構方面，調味料為主要營收來源，占比約七成，速食產品約占兩成。

在內銷策略上，味王主打少量多樣與輕量化產品，以「小王子」品牌為核心，推出差異化商品，並透過持續強化競爭力來滿足消費者需求，同時積極導入自動化設備與更新產線。其中，新建的醬油調配棟已於去年第4季啟動量產，另有新充填棟規劃中，速食麵廠的新麵機也將陸續投入生產。

產品布局方面，味王強調，未來將持續發展「小王子」自有品牌，開發符合年輕族群需求的休閒零食與調理包。同時，公司也規劃拓展代工業務，透過尋找合作代工廠補足產能需求，進一步擴充產品線，以帶動整體營運成長。