聽新聞
0:00 / 0:00
神腦：2026年全年營收力保持平
神腦國際（2450）昨（27）日召開法說會。面臨中東戰事、全球通膨疑慮及記憶體缺貨漲價等變數，神腦表示，今年營收力保持平，強化高毛利率的手機周邊配件及保健品業績擴大，確保獲利優化。看待今年全年手機市場，神腦表示，去年全台手機銷售量約530萬支，其中43%為iPhone，如果iPhone18的定價與i17相當，有望帶動全年手機市場銷售成長。
市場關注記憶體缺貨漲價對手機市場影響，神腦表示，因成本上揚，估計對中階手機BOM（物料清單）成本約10%-15%，對旗艦機BOM成本占5%-10%，今年手機價格上漲無可避免，包括三星、小米、OPPO、vivo等品牌近期部份產品調漲售價，近一、兩周iPhone 17 Pro大缺貨，顯見部分消費者也感受到手機漲價壓力先購買前代產品。
神腦去年營收331.24億元，年增2.5%，稅後純益4.45億元，年減6.9%，每股純益1.72元，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.55元，配發率90%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。