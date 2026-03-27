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神腦：2026年全年營收力保持平

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

神腦國際（2450）昨（27）日召開法說會。面臨中東戰事、全球通膨疑慮及記憶體缺貨漲價等變數，神腦表示，今年營收力保持平，強化高毛利率的手機周邊配件及保健品業績擴大，確保獲利優化。看待今年全年手機市場，神腦表示，去年全台手機銷售量約530萬支，其中43%為iPhone，如果iPhone18的定價與i17相當，有望帶動全年手機市場銷售成長。

市場關注記憶體缺貨漲價對手機市場影響，神腦表示，因成本上揚，估計對中階手機BOM（物料清單）成本約10%-15%，對旗艦機BOM成本占5%-10%，今年手機價格上漲無可避免，包括三星、小米、OPPO、vivo等品牌近期部份產品調漲售價，近一、兩周iPhone 17 Pro大缺貨，顯見部分消費者也感受到手機漲價壓力先購買前代產品。

神腦去年營收331.24億元，年增2.5%，稅後純益4.45億元，年減6.9%，每股純益1.72元，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.55元，配發率90%。

現金股利 中東戰事 iPhone

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