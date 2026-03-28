聽新聞
0:00 / 0:00

統一超三目標衝營運

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

統一超（2912）昨（27）日召開線上法說會，公布2026年三大目標，包含今年國內展店上看200店、複數店加盟占比提升以及啟用台中物流園區，看好今年營運將維持穩健成長力道。

在展店策略上，統一超的7-ELEVEN在台灣與菲律賓兩大市場店數突破1.1萬店。其中，台灣7-ELEVEN去年店數達7,248店，市占率為52.2%，今年希望展店150~200店。

海外方面，去年菲律賓7-ELEVEN店數達4,491店，穩居市占率第一，中期目標為7,000店。未來將積極展店，加速進駐VisMin區域，並搭配商品結構多元化，包含鮮食、咖啡及日用品；在中國大陸市場將逐步回歸常態市場機制，持續穩健經營。

統一超加盟制度逐步成熟，帶動複數店加盟主比重持續提升，未來目標上看50%。目前平均每位加盟主經營約二至三家門市，隨著經營規模擴大，複數店加盟模式持續擴張，預期長期複數店占比將突破70%。

菲律賓 市占率 統一超

延伸閱讀

路易莎全年業績衝40億

大樹法說會／2027年台灣店數目標將拚520店、大陸擬開放加盟衝千店

餐飲業擴版圖 瘋開新品牌 聯發國際引進新峰肉骨茶 路易莎收購傑克兄弟牛排

統一超今年將串聯台菲7-11關燈　規模居3大超商之最

相關新聞

致茂、聯茂 四檔有戲唱

量測設備領導大廠致茂（2360）受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續強勁，今年來營運動能不減，累計營收續創歷史新高。CCL大廠聯茂（6213）同樣受惠於全球AI伺服器架構升級，帶動超低損耗（Ultra Low Loss）高階板材需求爆發。

台積電、緯穎 挑逾四個月

中東戰火仍持續，台股震盪起伏，市場投資焦點也轉同基本面，其中，法人認為AI前景透明度最佳的族群，包括台積電（2330）、緯穎（6669）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外20%以內、有效天期四個月以上等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

雙鴻 二檔閃金光

雙鴻（3324）第1季受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨皆量增，市場上修全季營收至80.5億元，毛利率29.5%，稅後純益10.5億元，每股純益（EPS）11.5元。

富喬 押價內外5%

富喬（1815）因高階玻纖布產品供不應求，法人看好公司已從傳統玻纖布廠，轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk／Low Df）產品為主供應商，股價近期整理過後，昨（27）日出現逆勢上漲。

台燿 瞄準逾150天

隨著AI伺服器與800G交換器技術規格全面升級，CCL大廠台燿（6274）憑藉其在高階極低損耗材料的技術優勢，今年來營運亮眼。此外，台燿高階板材出貨占比也大幅提升，成為市場多頭追逐的指標。

樺漢2025年賺逾兩股本 擬配息14元 將買回千張庫藏股

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（27）日公布2025年財報，稅後純益32.13億元，年增17.2%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。董事會通過股利案，擬發放現金股利14元，以昨日收盤價264元計算，現金殖利率約達5.3%，預計提交5月29日股東會審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。