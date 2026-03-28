聽新聞
0:00 / 0:00

ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 三連冠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

中東戰局多變，加上市場預期美聯準會（Fed）可能不降息，台股本周在買盤退場觀望下，在33,000點附近震盪換手，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，兆豐半導體氣候N（020041）漲1.98%，連三周登冠。

美伊邊談邊打，國際油價走勢持續主導金融市場多空，台股受外資賣壓及美股盤弱牽制，本周呈現量縮整理格局，統計集中市場單周跌431點或1.28%，由紅翻黑，櫃買市場周線跌3.40點或1.03%，終止連二紅。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有五檔逆勢收紅，十檔打敗兩市大盤，兆豐半導體氣候N本周漲1.98%，再度拔得頭籌，富邦行動通訊N、富邦存股雙十N分居二、三，漲幅各達1.45%、0.61%。

ETN Fed 金融市場

延伸閱讀

外資又轉賣 台股虎頭蛇尾 台積、聯發科等權值股尾盤遭摜壓

（經濟會員內容不上線） 12檔領先大盤創高股 聚光

（經濟會員內容不上線） 12檔技術面短多股 法人挺

台股擂台／周冠軍「多空狙擊手」莊佳螢 本周挑華電網、長廣

相關新聞

致茂、聯茂 四檔有戲唱

量測設備領導大廠致茂（2360）受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續強勁，今年來營運動能不減，累計營收續創歷史新高。CCL大廠聯茂（6213）同樣受惠於全球AI伺服器架構升級，帶動超低損耗（Ultra Low Loss）高階板材需求爆發。

台積電、緯穎 挑逾四個月

中東戰火仍持續，台股震盪起伏，市場投資焦點也轉同基本面，其中，法人認為AI前景透明度最佳的族群，包括台積電（2330）、緯穎（6669）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外20%以內、有效天期四個月以上等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

雙鴻 二檔閃金光

雙鴻（3324）第1季受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨皆量增，市場上修全季營收至80.5億元，毛利率29.5%，稅後純益10.5億元，每股純益（EPS）11.5元。

富喬 押價內外5%

富喬（1815）因高階玻纖布產品供不應求，法人看好公司已從傳統玻纖布廠，轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk／Low Df）產品為主供應商，股價近期整理過後，昨（27）日出現逆勢上漲。

台燿 瞄準逾150天

隨著AI伺服器與800G交換器技術規格全面升級，CCL大廠台燿（6274）憑藉其在高階極低損耗材料的技術優勢，今年來營運亮眼。此外，台燿高階板材出貨占比也大幅提升，成為市場多頭追逐的指標。

樺漢2025年賺逾兩股本 擬配息14元 將買回千張庫藏股

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（27）日公布2025年財報，稅後純益32.13億元，年增17.2%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。董事會通過股利案，擬發放現金股利14元，以昨日收盤價264元計算，現金殖利率約達5.3%，預計提交5月29日股東會審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。