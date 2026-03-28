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ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 三連冠
中東戰局多變，加上市場預期美聯準會（Fed）可能不降息，台股本周在買盤退場觀望下，在33,000點附近震盪換手，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，兆豐半導體氣候N（020041）漲1.98%，連三周登冠。
美伊邊談邊打，國際油價走勢持續主導金融市場多空，台股受外資賣壓及美股盤弱牽制，本周呈現量縮整理格局，統計集中市場單周跌431點或1.28%，由紅翻黑，櫃買市場周線跌3.40點或1.03%，終止連二紅。
追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有五檔逆勢收紅，十檔打敗兩市大盤，兆豐半導體氣候N本周漲1.98%，再度拔得頭籌，富邦行動通訊N、富邦存股雙十N分居二、三，漲幅各達1.45%、0.61%。
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