樺漢2025年賺逾兩股本 擬配息14元 將買回千張庫藏股

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（27）日公布2025年財報，稅後純益32.13億元，年增17.2%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。董事會通過股利案，擬發放現金股利14元，以昨日收盤價264元計算，現金殖利率約達5.3%，預計提交5月29日股東會審議。

樺漢2025年營收1,422.9億元，年減2.8%；毛利率20.51%，年增0.81個百分點；營益率3.99%，年增0.41個百分點。去年第4季營收395.13億元，季增17.5%、年減0.3%；毛利率20.63%，季減1.06個百分點，年增1.01個百分點；營益率7.92%，季增4.09個百分點，年增4.39個百分點；稅後純益8.7億元，季減8.5%，年減4.5%，每股純益6.22元。

樺漢決議第二次買回庫藏股事宜，預定從3月30日至5月29日買回1,000張，區間價格為240~320元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回金額在2.4億元到3.2億元間，預定買回股份占已發行股份總數之比率為0.69%。樺漢昨日下跌2元，收264元。

樺漢將在3月30日舉行法說會，釋出今年度營運展望。法人關注記憶體缺貨漲價對樺漢影響及應對方案。

樺漢董事長朱復銓先前預告，今年業績將重返成長軌道，樺漢整體在手訂單超過1,900億元，2026年「又是一個穩定、好的成長年」，估全年營收、毛利與淨利都將穩定上揚。2026年B/B Ratio維持在1.25~1.35的水準，三大事業群工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務皆會優於2025年。

朱復銓強調，2020年至2025年推動五年計畫，目標營收成長50%、每股純益二倍，目前都有達標，隨著產品及解決方案從「價錢導向」轉往「價值導向」，不只有利爭取訂單，也會帶動毛利率提升，預計未來五年每股純益成長速度會更快。