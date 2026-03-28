南亞科引資 小摩按讚

南亞科（2408）宣布藉私募引進國際大咖，摩根大通（小摩）證券看好，此舉有助強化包括：DDR4供應鏈穩定，透過股權合作約束手段更強、合作能見度更高，且雲端服務供應商（CSP）客戶也有望跟進等優點，為市場供需布局奠定基礎。

南亞科日前公告透過私募引進鎧俠、晟碟、SK海力士集團、思科等，包括日、韓、美科技四巨頭資金。針對私募增資背後關鍵動機，小摩分析，核心動機在於為企業級SSD（eSSD）及特定電子設備應用，建立穩定的DDR4供貨體系。

舉例來說，由於晟碟與鎧俠僅專注生產NAND快閃記憶體，在建構企業級SSD解決方案時，每4TB儲存容量需配置約512MB至1GB的DRAM，在過去一段時間，兩家業者在採購相關DDR4產品面臨顯著挑戰。

因此，南亞科透過策略夥伴關係，可將資源優先配置給相關eSSD客戶，實現供應鏈永續管理。小摩推估，儘管長期供貨協議（LTA）具體細節尚未揭露，但預期內容將涵蓋具體採購量、價格區間及多年供應承諾。

值得注意的是，儘管SK海力士同時具備DRAM與NAND生產能力，但小摩認為，SK海力士受限目前晶圓產能高度向HBM傾斜，且DDR4已有停產計劃，進一步尋求如南亞科等類型公司作為替代供應來源。

至於傳統長期供貨協議的執行困境，市場多數觀點認為，記憶體供應商與客戶間長期供貨協議在產業下行周期往往難以持續，核心問題在協議缺乏足夠約束力。

不過，小摩認為，股權投資相較長期供貨協議具備更強約束力，亦能提供更高合作能見度。透過股權投資或策略股東夥伴關係，可強化供需雙方連結。此外，未來記憶體供應商與雲端服務供應商客戶之間，亦不排除採取此類股權合作模式，以提升長期合作穩定度。

事實上，目前記憶體供應商與客戶間，已就需求預測與合作關係展開更深入協商。