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一周熱門零股／0050、台積電、華邦電 人氣旺
台股本周焦點主要在中東緊張情勢、通膨疑慮等多空因素，雖行情持續激烈震盪，但市場預期中東再惡化機率已低，投資人逢低藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，以及台積電等大型權值股為交投重心。
市場專家指出，中東緊張情勢變化多端，後續變化影響美股、台股走勢，左右許多零股投資人選股策略。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、華邦電、群益台灣精選高息、鴻海、南亞科、力積電、元大高股息、華通、國泰永續高股息，十檔標的交易量從4,713萬至706萬股，較上周增溫。
法人表示，中東戰事推升國際油價，主要央行對後續寬鬆政策轉趨審慎，反映油價仍是現階段牽動全球通膨與貨幣政策路徑關鍵變數，相關變化將是零股市場未來多空焦點。
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