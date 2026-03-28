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就市論勢／AI 鏈迎升級商機

經濟日報／ 郭明玉 （PGIM保德信金滿意基金經理人）

盤面分析

台股昨（27）日開低，不過隨後跌勢收斂，終場跌225點，收在33,112點，周線跌431點。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，自營商連五周減碼，本周依舊由投信法人力挺台股，連續買超七周，三大法人合計賣超1,132億元。

美伊戰事是否談判停火訊息，持續牽動市場情緒，造成股市震盪。從類股來看，AI科技族群仍為盤面主軸，但因前波多頭來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，近期呈現個股表現。

未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，以及油價維持在高檔時間，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，使更多產業受到不利影響。

投資建議

全球龍頭AI大廠資本支出未見放緩，反映全球對AI需求有增無減，且輝達新一代伺服器Vera Rubin進入量產，根據輝達執行長黃仁勳表示，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在2025年至2027年將能達到1兆美元規模，除為全球AI發展前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎接規格升級商機。

其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能，若遇台股因地緣政治風險回檔，可逢低分批布局。

供應鏈 黃仁勳 輝達

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致茂、聯茂 四檔有戲唱

量測設備領導大廠致茂（2360）受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續強勁，今年來營運動能不減，累計營收續創歷史新高。CCL大廠聯茂（6213）同樣受惠於全球AI伺服器架構升級，帶動超低損耗（Ultra Low Loss）高階板材需求爆發。

台積電、緯穎 挑逾四個月

中東戰火仍持續，台股震盪起伏，市場投資焦點也轉同基本面，其中，法人認為AI前景透明度最佳的族群，包括台積電（2330）、緯穎（6669）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外20%以內、有效天期四個月以上等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

雙鴻 二檔閃金光

雙鴻（3324）第1季受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨皆量增，市場上修全季營收至80.5億元，毛利率29.5%，稅後純益10.5億元，每股純益（EPS）11.5元。

富喬 押價內外5%

富喬（1815）因高階玻纖布產品供不應求，法人看好公司已從傳統玻纖布廠，轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk／Low Df）產品為主供應商，股價近期整理過後，昨（27）日出現逆勢上漲。

台燿 瞄準逾150天

隨著AI伺服器與800G交換器技術規格全面升級，CCL大廠台燿（6274）憑藉其在高階極低損耗材料的技術優勢，今年來營運亮眼。此外，台燿高階板材出貨占比也大幅提升，成為市場多頭追逐的指標。

樺漢2025年賺逾兩股本 擬配息14元 將買回千張庫藏股

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（27）日公布2025年財報，稅後純益32.13億元，年增17.2%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。董事會通過股利案，擬發放現金股利14元，以昨日收盤價264元計算，現金殖利率約達5.3%，預計提交5月29日股東會審議。

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