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樺漢財報／去年賺逾2個股本 宣布啟動庫藏股

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）27日公布去年財報，稅後純益32.13億元，年增17.26%，為歷史次高紀錄，每股純益23.26元，賺逾兩個股本。此外，樺漢同步公告啟動第二次買回庫藏股事宜，預定買回數量達1千張。

樺漢2025年營收1,422.9億元，年減2.8%；毛利率20.51%，年增0.81個百分點；營益率3.99%，年增0.41個百分點。

樺漢2025年第4季營收395.13億元，季增17.54%、年減0.3%；毛利率20.63%，季減1.06個百分點，年增1.01個百分點；營益率7.92%，季增4.09個百分點，年增4.39個百分點；稅後純益8.7億元，季減8.52%，年減4.5%，每股純益6.22元。

此外，樺漢董事會決議第二次買回庫藏股事宜，買回股份總金額上限為240.79億元，預定買回數量為1千張，預定買回時間為3月30日至5月29日，買回區間價格為240~320，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回；本次庫藏股預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為0.69%。

樺漢董事會同步通過股利案，擬發放現金股利14元，依據27日樺漢收盤價264元計算，現金殖利率約達5.3%。樺漢將於5月29日舉行股東會。

另，樺漢將於30日舉行法人說明會，回顧去年財報，同時釋出今年度營運展望。法人圈關注，記憶體缺貨漲價對樺漢影響及應對方案。

法人說明會 工業電腦 財報

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