樺漢財報／去年賺逾2個股本 宣布啟動庫藏股

華邦電（2344）去年每股純益0.88元，每股配發現金股利0.5元，27日除息，早盤以90.2元開低後走低，一度下滑至87.2元，慘陷貼息窘境，但盤中再重返90元關卡之上，盤中跌幅縮小，不過仍下跌逾5%。

2026-03-27 11:06